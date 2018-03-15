В Челябинске житель Таджикистана купил себе жену за семь тысяч рублей

— Влюбленные заключили свой брак почти год назад, но вместе не проживают, одно хозяйство на двоих не ведут, детей не заводят, — говорят в прокуратуре. — Мы попросили их объясниться. Молодой муж признался, что вступил в брак без намерения создать семью. Таким образом он надеялся получить вид на жительство. За штамп в паспорте он заплатил горожанке семь тысяч рублей.