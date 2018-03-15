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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске житель Таджикистана купил себе жену за семь тысяч рублей

Жениха не смутил даже тот факт, что женщина на семь лет его старше.

Прокуратура Металлургического района Челябинска требует развести 28-летнего уроженца Таджикистана и 35-летнюю россиянку. В ведомстве полагают, что их брак фиктивный, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Влюбленные заключили свой брак почти год назад, но вместе не проживают, одно хозяйство на двоих не ведут, детей не заводят, — говорят в прокуратуре. — Мы попросили их объясниться. Молодой муж признался, что вступил в брак без намерения создать семью. Таким образом он надеялся получить вид на жительство. За штамп в паспорте он заплатил горожанке семь тысяч рублей.

Так как фиктивные браки нарушают законные интересы государства, прокуратура требует аннулировать запись о браке в Металлургическом отделе ЗАГС.

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