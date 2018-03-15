В Челябинске житель Таджикистана купил себе жену за семь тысяч рублей
Жениха не смутил даже тот факт, что женщина на семь лет его старше.
Жениха не смутил даже тот факт, что женщина на семь лет его старше.
Прокуратура Металлургического района Челябинска требует развести 28-летнего уроженца Таджикистана и 35-летнюю россиянку. В ведомстве полагают, что их брак фиктивный, сообщает
— Влюбленные заключили свой брак почти год назад, но вместе не проживают, одно хозяйство на двоих не ведут, детей не заводят, — говорят в прокуратуре. — Мы попросили их объясниться. Молодой муж признался, что вступил в брак без намерения создать семью. Таким образом он надеялся получить вид на жительство. За штамп в паспорте он заплатил горожанке семь тысяч рублей.
Так как фиктивные браки нарушают законные интересы государства, прокуратура требует аннулировать запись о браке в Металлургическом отделе ЗАГС.
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