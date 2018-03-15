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13:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье заработала выездная онкополиклиника

В Прикамье начал работу проект «Выездная онкополиклиника». В рамках проекта специалисты-онкологи из краевого онкологического диспансера принимают пациентов, проживающих в отдаленных территориях региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на этой неделе совершено уже два выезда в территории — в понедельник бригада специализированной выездной поликлиники приехала в Краснокамск, во вторник — в Лысьву. В обоих городах врачи приняли 29 пациентов.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность обеспечения доступными медицинскими услугами жителей региона и обозначил в качестве приоритета усиление поликлинического звена, поликлиник третьего звена и стационаров в сфере онкологии.

Как ранее сообщал «Ъ», в течение 2018 года в крае планируется открыть семь межтерриториальных онкологических центров: в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском, Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске.

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