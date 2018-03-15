В Прикамье заработала выездная онкополиклиника

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на этой неделе совершено уже два выезда в территории — в понедельник бригада специализированной выездной поликлиники приехала в Краснокамск, во вторник — в Лысьву. В обоих городах врачи приняли 29 пациентов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность обеспечения доступными медицинскими услугами жителей региона и обозначил в качестве приоритета усиление поликлинического звена, поликлиник третьего звена и стационаров в сфере онкологии.