В Прикамье заработала выездная онкополиклиника
В Прикамье начал работу проект «Выездная онкополиклиника». В рамках проекта
В Прикамье начал работу проект «Выездная онкополиклиника». В рамках проекта
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Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность обеспечения доступными медицинскими услугами жителей региона и обозначил в качестве приоритета усиление поликлинического звена, поликлиник третьего звена и стационаров в сфере онкологии.
Как ранее сообщал «Ъ», в течение 2018 года в крае планируется открыть семь межтерриториальных онкологических центров: в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском, Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске.
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