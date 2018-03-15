В Уфе открылась выставка современного искусства «Плато»

«Совсем небольшая игра слов, и “материнская плата” накрепко увязывает пуповиной бесконечного рождения все возможные силуэты, сегодняшние и вчерашние. Можно говорить об уральском плато, или плато уфимского полуострова. И можно говорить о пуповине родного дома, родной семьи, и уже “плата” напомнит о том, что внешняя незыблемость уязвима. Есть ошибки и утраты, глобальные и очень личные», — отмечает один из авторов проекта Владимир Лобанов.