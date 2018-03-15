Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова отреагировала на угрозы «бесполезного дурака» Джонсона
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Папа придумал забавный способ, как самому «кормить грудью» дочку
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
15Юбилейный «Оскар»
13:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе открылась выставка современного искусства «Плато»

УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфимской художественной галерее состоялось открытие групповой выставки современного искусства «Плато». В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии Айрата Терегулова, Николая Марочкина, Владимира Лобанова, Фирданта Салиравия (Нуриахметова) и Рината Миннебаева.

«Совсем небольшая игра слов, и “материнская плата” накрепко увязывает пуповиной бесконечного рождения все возможные силуэты, сегодняшние и вчерашние. Можно говорить об уральском плато, или плато уфимского полуострова. И можно говорить о пуповине родного дома, родной семьи, и уже “плата” напомнит о том, что внешняя незыблемость уязвима. Есть ошибки и утраты, глобальные и очень личные», — отмечает один из авторов проекта Владимир Лобанов.

В церемонии открытия выставки принял участие заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков. Выставка продлится до 18 апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Генпрокурор Украины заявил о планах Савченко взорвать Раду
Джонсон не исключил возможность ареста активов богатых россиян
Производитель «Путинки» останавливает производство
Собчак: Запад должен наказывать российских чиновников
Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь