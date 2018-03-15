В Уфе открылась выставка современного искусства «Плато»
УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфимской художественной галерее состоялось открытие групповой выставки современного искусства «Плато». В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии Айрата Терегулова, Николая Марочкина, Владимира Лобанова, Фирданта Салиравия (Нуриахметова) и Рината Миннебаева.
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