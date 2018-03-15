Власти изучают вариант радикальной разгрузки Симферополя от транспорта
Круцюк рассказал о предложении на протяжении проспекта Кирова — от площади Советской до площади им.
Круцюк рассказал о предложении на протяжении проспекта Кирова — от площади Советской до площади им.
Симферопольская администрация для того, чтобы разгрузить центр города от транспорта, рассматривает вариант оставить на проспекте Кирова лишь троллейбусные маршруты, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы администрации Сергея Круцюка.
«Самым радикальным предложением, я так считаю, является, чтобы на протяжении проспекта Кирова — от площади Советской до площади им.
Кроме того, он рассказал, что для остального транспорта будут модифицированы альтернативные проезды.
«Выполняются проектные работы по реконструкции улиц Пролетарской, Кавказской, Караимской с расширением дороги и устройством заездных карманов для того, чтобы часть потока, которая сейчас идет по ул. Севастопольской и выходит на проспект Кирова, направить по ул. Пролетарской», — подчеркнул Круцюк.
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