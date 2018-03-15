Власти изучают вариант радикальной разгрузки Симферополя от транспорта

Симферопольская администрация для того, чтобы разгрузить центр города от транспорта, рассматривает вариант оставить на проспекте Кирова лишь троллейбусные маршруты, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы администрации Сергея Круцюка.

«Самым радикальным предложением, я так считаю, является, чтобы на протяжении проспекта Кирова — от площади Советской до площади им. Амет-Хана Султана — оставить только электротранспорт. Эти площади использовать как разворотные кольца», — отметил Круцюк.

Он подчеркнул, что это пока только идея, поскольку сейчас нет возможности ее реализовать. Круцюк уточнил, что в любом случае построение новой маршрутной сети направлено именно на разгрузку центральной части крымской столицы.

Кроме того, он рассказал, что для остального транспорта будут модифицированы альтернативные проезды.