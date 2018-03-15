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13:06 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде появится новый футбольный турнир

Новый футбольный турнир появится в Калининграде. Его организаторами выступили футбольный клуб «Балтика» и областная Федерация футбола.

В течение 6 недель лучшие команды региона будут бороться за «Кубок Балтики». В этом году завоевать трофей попытаются действующий чемпион Янтарного края «Олимпия» из Гвардейска, призеры областного первенства «Светлый» и «Шторм», обладатель кубка «Калининград 2018», а также «Балтика-М» и «СДЮСШОР-5».

Матчи турнира будут проходить по воскресеньям на искусственном поле стадиона «Балтика». Помимо основных составов игровую практику в преддверии нового чемпионата получат и молодежные коллективы.

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