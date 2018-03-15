В Калининграде появится новый футбольный турнир

В течение 6 недель лучшие команды региона будут бороться за «Кубок Балтики». В этом году завоевать трофей попытаются действующий чемпион Янтарного края «Олимпия» из Гвардейска, призеры областного первенства «Светлый» и «Шторм», обладатель кубка «Калининград 2018», а также «Балтика-М» и «СДЮСШОР-5».