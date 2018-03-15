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12:51 (мск), источник: НИА Красноярск

На выходных в центре города будет ограничено движение автотранспорта

17 и 18 марта будут введены ограничения на движение и парковку транспорта на проспекте Мира, площади Мира и ул. Каратанова.

Источник: Reuters

Так, 18 марта будет полностью запрещено движение транспорта по следующим участкам:

— с 07.00 до 22.00 — по пр. Мира от ул. 9 Января до Триумфальной арки 375-летия Красноярска и на площади Мира;.

— с 16.00 до 22.00 — по ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.

Кроме того, накануне, 17 марта, на этих участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Это ограничение будет действовать с 8.00 17 марта до 22.00 18 марта. Для водителей будет выставлена временная дорожно-знаковая информация.

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Крымская весна».

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