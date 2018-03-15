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12:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске умер бывший тренер «Иртыша»

В четверг, 15 марта, стало известно о смерти 69-летнего профессора, бывшего преподавателя Сибирского университета физической культуры и спорта Геннадия Лалакова.

Доктор педагогических наук был специалистом по методике и теории футбола, написал более 50 монографий на эту тему.

Геннадий Лалаков с 1997 по 1999 годы был тренером футбольного клуба «Иртыш», а в 2002 году работал селекционером команды.

Отметим, что будущий спортивный преподаватель родился 20 октября 1948 года. В 1973 году окончил Омский государственный институт физической культуры, отучился в аспирантуре.

С 2001 года получил звание профессора и в 2009 году стал доктором педагогических наук. Геннадий Лалаков проработал преподавателем 38 лет.

Прощание с профессором СибГУФКа пройдет 17 марта в 11:00 по адресу: ул. 10 Лет Октября, 208.

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