В Омске умер бывший тренер «Иртыша»

Доктор педагогических наук был специалистом по методике и теории футбола, написал более 50 монографий на эту тему.

Геннадий Лалаков с 1997 по 1999 годы был тренером футбольного клуба «Иртыш», а в 2002 году работал селекционером команды.

Отметим, что будущий спортивный преподаватель родился 20 октября 1948 года. В 1973 году окончил Омский государственный институт физической культуры, отучился в аспирантуре.

С 2001 года получил звание профессора и в 2009 году стал доктором педагогических наук. Геннадий Лалаков проработал преподавателем 38 лет.