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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлен кастинг в фильм по повести Мустая Карима

Требуются мальчики 12 лет, знающие башкирский язык.

Киностудия «Башкортостан» подбирает актеров для съемок в полнометражном художественном фильме «Таганок» по одноименной повести Мустая Карима. Проект посвящается 100-летнему юбилею со дня рождения башкирского писателя.

Как сообщает Министерство культуры Башкирии, режиссером назначен Айнур Аскаров, известный по фильмам «Из Уфы с любовью», «Мы не рабы», «Горький мед» и т. д. А съемки кинокартины запланированы на лето 2018 года.

Попробовать себя в мире кинематографа могут мальчики 11−12 лет, свободно владеющие башкирским языком. Главное, чтобы будущий актер выглядел как простой деревенский парнишка.

Фото детей и контактные данные необходимо присылать на электронную почту taganokfilm@mail.ru с указанием темы письма «Кастинг».

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