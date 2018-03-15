В Башкирии объявлен кастинг в фильм по повести Мустая Карима

Киностудия «Башкортостан» подбирает актеров для съемок в полнометражном художественном фильме «Таганок» по одноименной повести Мустая Карима. Проект посвящается 100-летнему юбилею со дня рождения башкирского писателя.

Как сообщает Министерство культуры Башкирии, режиссером назначен Айнур Аскаров, известный по фильмам «Из Уфы с любовью», «Мы не рабы», «Горький мед» и т. д. А съемки кинокартины запланированы на лето 2018 года.

Попробовать себя в мире кинематографа могут мальчики 11−12 лет, свободно владеющие башкирским языком. Главное, чтобы будущий актер выглядел как простой деревенский парнишка.