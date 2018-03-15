В Башкирии объявлен кастинг в фильм по повести Мустая Карима
Требуются мальчики 12 лет, знающие башкирский язык.
Требуются мальчики 12 лет, знающие башкирский язык.
Киностудия «Башкортостан» подбирает актеров для съемок в полнометражном художественном фильме «Таганок» по одноименной повести Мустая Карима. Проект посвящается 100-летнему юбилею со дня рождения башкирского писателя.
Как сообщает Министерство культуры Башкирии, режиссером назначен Айнур Аскаров, известный по фильмам «Из Уфы с любовью», «Мы не рабы», «Горький мед»
Попробовать себя в мире кинематографа могут мальчики 11−12 лет, свободно владеющие башкирским языком. Главное, чтобы будущий актер выглядел как простой деревенский парнишка.
Фото детей и контактные данные необходимо присылать на электронную почту taganokfilm@mail.ru с указанием темы письма «Кастинг».
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