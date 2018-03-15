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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Летом 2018 года в Казани откроется новое кладбище за 265,4 миллиона рублей

Его общая площадь составит 86 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2018 году заработает новое кладбище. Оно будет в Казани, около деревни Званки Пестречинского района и будет включать две площадки — для христиан и мусульман.

Как сообщается в сборнике документов Исполкома Казани, кладбище заработает уже летом 2018 года. На его постройку из бюджета Татарстана выделили 265,4 миллиона рублей.

Предполагается, что здесь будет 148,5 тысяч мест захоронения. На территории комплекса будет мечеть и часовня. Общая площадь кладбища — 86 гектаров. Погребальный комплекс сможет работать около 50 лет при условии, что все 33 муниципальных кладбища также продолжат функционировать.

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