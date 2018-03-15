Летом 2018 года в Казани откроется новое кладбище за 265,4 миллиона рублей

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2018 году заработает новое кладбище. Оно будет в Казани, около деревни Званки Пестречинского района и будет включать две площадки — для христиан и мусульман.

Как сообщается в сборнике документов Исполкома Казани, кладбище заработает уже летом 2018 года. На его постройку из бюджета Татарстана выделили 265,4 миллиона рублей.