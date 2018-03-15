Новая муниципальная баня появилась в Дивеевском районе
Финансирование объекта осуществлялось по адресной инвестиционной программе.
Финансирование объекта осуществлялось по адресной инвестиционной программе.
База
Новый объект появился на ул. Южная, 16а. Отмечается, что в бане создано просторное помывочное помещение.
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