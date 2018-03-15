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13:16 (мск), источник: Newsroom24.ru

Новая муниципальная баня появилась в Дивеевском районе

Финансирование объекта осуществлялось по адресной инвестиционной программе.

База муниципально-коммунальных служб с баней на 50 мест откроется в Дивееве 16 марта в 10:15, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Новый объект появился на ул. Южная, 16а. Отмечается, что в бане создано просторное помывочное помещение.

Строительно-монтажные работы выполнены на сумму 68 млн рублей, закуплено и установлено оборудование на сумму 6,3 млн рублей.

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