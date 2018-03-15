Детский сад на 215 мест отремонтируют в Усолье-Сибирском

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Заколоченные окна, пустые коридоры. Здание детского сада на проспекте Космонавтов пустует много лет. В 90-е учреждение закрыли из-за спада рождаемости. Затем тут располагались магазины и офисы. В будущем году детсад вновь откроет свои двери для малышей. В здании сделают капитальный ремонт.

— Заканчивается экспертирование проекта реконструкции. Мы должны обязательно профинансировать и в этом году уже начать. И на будущий год закончить этот садик. И город Усолье-Сибирское получит новых 215 детских мест, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

Накануне с рабочим визитом в Усолье-Сибирском побывал председатель регионального Законодательного собрания Сергей Брилка. Вместе с местными властями проверили реализацию программы по благоустройству дворовых территорий. И это не только установка детских площадок, но и обустройство аллей, автомобильных парковок, спортивных кортов. В порядок здесь привели шесть дворов. На очереди ещё несколько.

— Детей с садика забираем, играют. Бабушки, дедушки с ними ходят. И мы, пожилые, общаемся.

— Вам нравится?

— Очень нравится, — говорит жительница Усолья-Сибирского Наталья Ахметова.