Детский сад на 215 мест отремонтируют в Усолье-Сибирском
В 90-е его закрыли. А в следующем году детский сад в
В 90-е его закрыли. А в следующем году детский сад в
Заколоченные окна, пустые коридоры. Здание детского сада на проспекте Космонавтов пустует много лет. В 90-е учреждение закрыли
— Заканчивается экспертирование проекта реконструкции. Мы должны обязательно профинансировать и в этом году уже начать. И на будущий год закончить этот садик. И город
Накануне с рабочим визитом в
— Детей с садика забираем, играют. Бабушки, дедушки с ними ходят. И мы, пожилые, общаемся.
— Вам нравится?
— Очень нравится, — говорит жительница
Затем Сергей Брилка встретился с горожанами. Они высказали свои пожелания по развитию и благоустройству
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