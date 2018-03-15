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14:35 (мск), источник: VN.ru

Коррупционер будет возвращать 161 миллион из арестантской зарплаты

Судебные приставы взыскали 24 миллиона рублей с бывшего директора Западно- Сибирского филиала ФГУП «Рослесинфорг». Мужчина похитил десятки миллионов бюджетных денег и сейчас понемногу возвращает долг, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Гражданин П. в июне 2017 года был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей и возврату похищенных средств. Как установило следствие, с 2010 по 2012 год этот человек, управляя филиалом «Рослесинфорга», похитил из федерального бюджета более 161 миллионов рублей.

Оглашая приговор, Кировский районный суд также наложил арест на принадлежащие П. 38 миллионов рублей. Эти средства пошли на уплату компенсации.

В четверг, 15 марта стало известно, что судебные приставы взыскали с экс-директора 24 миллиона рублей, которые находились на его расчетных счетах. Деньги уже перечислены организации, ставшей жертвой «эффективного» менеджмента гражданина П.

Оставшаяся сумма в десятки миллионов рублей будет списываться из зарплаты осужденного П. «Коррупционер уже трудоустроен в исправительной колонии, где отбывает наказание, а на его доходы обращено взыскание в счет погашения ущерба», — рассказали в УФССП по региону.

Кроме того, аресту был подвергнут автомобиль коррупционера — Mercedes-Benz GL 400 4Matic 2013 года выпуска.

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