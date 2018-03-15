В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Источник: Newtimes.kz

1 6—18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях в связи с прогнозом осадков, местами умеренных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

1 6—17 марта в Карагандинской области в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (на юге области) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

1 7—18 марта в Костанайской и Актюбинской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (местами) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

18 марта в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (местами) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.