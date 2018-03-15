В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

16—18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях в связи с прогнозом осадков, местами умеренных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.
16—17 марта в Карагандинской области в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (на юге области) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.
17—18 марта в Костанайской и Актюбинской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (местами) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.
18 марта в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона (местами) существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.
18 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и сохранением положительного температурного фона, ожидаются стеснения русел рек, образование заторов, подъем уровней воды и подтопление пойменных участков.
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