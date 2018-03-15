Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх?
Около десятка российских туроператоров планируют начать продажи путевок в Египет, как только возобновятся прямые рейсы в Каир.
Около десятка российских туроператоров планируют начать продажи путевок в Египет, как только возобновятся прямые рейсы в Каир.
Отдохнуть на египетских курортах можно будет через месяц, совершив авиаперелет из Москвы до Каира. Но действующее с 2015 года ограничение на перелеты решили снять только в отношении прямого сообщения между столицами двух стран. То есть до Хургады и
Продажа билетов из Москвы в Каир открыта со вторника, 13 марта. Начало регулярных рейсов после более чем двухлетнего перерыва намечено на 11 апреля. Туристы могут выбрать между транзитными рейсами, где полет может длиться более семи часов, и прямыми до Каира, где время в пути 4−4,5 часа.
Известно, что с 11 апреля компания «Аэрофлот» начинает выполнять рейсы в Каир, сначала три раза в неделю, а потом во время чемпионата мира в июне ежедневно. Средняя стоимость билетов туда и обратно составляет 20 000 рублей, согласно опубликованным тарифам. Но пока это стоимость билетов только до Каира.
Значит ли возобновление рейсов, что скоро могут открыть для перелетов Хургаду и
Нет, и в ближайшее время этот шаг не планируется, заявил 16 февраля
Будут ли путевки стоить дороже
По словам советника министра туризма Египта Амр
Теперь туроператоры могут продавать туристический продукт в Египет с перевозкой в Каир. Если говорить о ценообразовании то, стоимость наземного обслуживания гостиниц мало чем отличается от тех цен, которые были до приостановки продаж, поскольку есть специальные предложения от отелей. Пока нет воздушного сообщения с Хургадой и
Шарм-эш-Шейхом,часть туроператоров предлагают отдельно гостиницы и наземное обслуживание. В такой ситуации туристы сами принимают решение о переезде непосредственно до места отдыха.
То есть вполне вероятно, что добираться туристам из Каира до курортов придется самим. Или автобусами, если их предложит туроператор. Автобусы ходят регулярно, но время в пути, к примеру, до
«Дальнейшая транспортировка возможна автобусами, трансфер занимает примерно от пяти до восьми часов. Но конечно это не так удобно, как были бы прямые рейсы», — говорит Горин.
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