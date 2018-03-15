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15:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх?

Около десятка российских туроператоров планируют начать продажи путевок в Египет, как только возобновятся прямые рейсы в Каир.

Источник: РИА "Новости"

Отдохнуть на египетских курортах можно будет через месяц, совершив авиаперелет из Москвы до Каира. Но действующее с 2015 года ограничение на перелеты решили снять только в отношении прямого сообщения между столицами двух стран. То есть до Хургады и Шарм-эш-Шейха россиянам придется добираться на перекладных.

Продажа билетов из Москвы в Каир открыта со вторника, 13 марта. Начало регулярных рейсов после более чем двухлетнего перерыва намечено на 11 апреля. Туристы могут выбрать между транзитными рейсами, где полет может длиться более семи часов, и прямыми до Каира, где время в пути 4−4,5 часа.

Известно, что с 11 апреля компания «Аэрофлот» начинает выполнять рейсы в Каир, сначала три раза в неделю, а потом во время чемпионата мира в июне ежедневно. Средняя стоимость билетов туда и обратно составляет 20 000 рублей, согласно опубликованным тарифам. Но пока это стоимость билетов только до Каира.
Дмитрий Горин
генеральный директор туристической компании «ВипСервис», член Ассоциации туроператоров России

Значит ли возобновление рейсов, что скоро могут открыть для перелетов Хургаду и Шарм-эш-Шейх?

Нет, и в ближайшее время этот шаг не планируется, заявил 16 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович, сославшись на результаты проверки комиссии по авиационной безопасности из России, которая осматривала аэропорт Хургады в начале прошлого месяца. Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Будут ли путевки стоить дороже из-за перелета через Каир?

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По словам советника министра туризма Египта Амр эль-Эзаби, после возобновления перелетов цены на отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде никто повышать не будет. Они останутся примерно на том же уровне, что и в 2015 году. Египет был одним из дешевых мест отдыха российских туристов. Отели на сайте Booking.com сейчас можно найти от 10 000 до 75 000 рублей за десять дней проживания, цена зависит от количества звезд отеля. Но с учетом того, что прямых рейсов по прежнему не будет, туристам придется дополнительно закладывать в стоимость путевки переезд до гостиницы, а расстояние от Каира до курортных городов примерно пятьсот километров.

Теперь туроператоры могут продавать туристический продукт в Египет с перевозкой в Каир. Если говорить о ценообразовании то, стоимость наземного обслуживания гостиниц мало чем отличается от тех цен, которые были до приостановки продаж, поскольку есть специальные предложения от отелей. Пока нет воздушного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, часть туроператоров предлагают отдельно гостиницы и наземное обслуживание. В такой ситуации туристы сами принимают решение о переезде непосредственно до места отдыха.
Дмитрий Горин
генеральный директор туристической компании «ВипСервис», член Ассоциации туроператоров России

То есть вполне вероятно, что добираться туристам из Каира до курортов придется самим. Или автобусами, если их предложит туроператор. Автобусы ходят регулярно, но время в пути, к примеру, до Шарм-эш-Шейха приличное — более 6 часов езды. Также можно купить билет на самолет — есть регулярные рейсы, стоимость билета — около 3,5 тысячи рублей. Лететь час.

«Дальнейшая транспортировка возможна автобусами, трансфер занимает примерно от пяти до восьми часов. Но конечно это не так удобно, как были бы прямые рейсы», — говорит Горин.

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