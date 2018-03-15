Ученые в Башкирии впервые в Северной Евразии нашли вымерший 285 млн лет назад вид моллюска

«Это семейство аммонитов впервые обнаружено на территории Северной Евразии. Они существовали примерно 285 млн лет назад, когда у нас совершенно по-другому были расположены материки и океаны. Считалось, что это семейство аммонитов обитало в зоне древнего океана Тетиса и в наших бореальных [широтах] быть не могло. Это чуть ли не в учебниках написано. Находка в Башкирии переворачивает эти представления», — рассказала собеседница агентства.

Теперь, по словам Леоновой, поменяются взгляды ученых на биогеографию позднего палеозоя. Эта наука изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов.

Обнаружение семейства древнего аммонита в Башкирии позволяет утверждать, что «эти процессы происходили не совсем так, как представлялось ранее».

«Для науки практического значения через 285 млн лет нет, но мы стараемся изучить как можно точнее и понять, что происходило раньше, и как это влияет на развитие планеты», — сказала Леонова.

Моллюски на карьере

Аммонит обнаружили в Ишимбайском районе республики, на карьере горы Шахтау, который разрабатывает Башкирская содовая компания. В 2017 году предприятие и Палеонтологический институт заключили договор о сотрудничестве. После этого на место отправилась экспедиция в составе двух старших научных сотрудников института, рассказала Леонова.

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«Будет еще много интересного, потому что мы сейчас все разбираем. Материал очень сложный — надо все вычищать, препарировать, восстанавливать. Работа продолжается, я надеюсь, что у нас будет не одно новое открытие», — сказала заведующая лабораторией моллюсков.

В компании отмечают, что «доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки». Ученые подтверждают, что для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения.

Ископаемые рифа в Башкирии изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии.

Аммониты

Аммониты — это вымерший подкласс головоногих моллюсков, свое название они получили в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами.

Раковина аммонита для многих народов мира считается символом семейного счастья, достатка и благополучия и даже бесконечности.

В Ирландии их называли «окаменевшими змеями», в Германии — «золотыми улитками». Шаманы и колдуны использовали аммонита для связи с духами и для усиления предвидения.

Греки и египтяне клали раковину аммонита в изголовье на ночь и верили, что они увидят грядущей ночью хороший сон.