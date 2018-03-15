Вскрытие рек в Самарской области ожидается в начале апреля

Источник: AP 2018

По ее словам, максимальные уровни воды ожидаются в пределах и выше нормы на 20−117 см, на реках Большой и Малый Кинель — ниже нормы на 30−57 см. Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля, то есть, в обычные сроки.

«Приблизительно половодье будет такое же, как в прошлом году, — говорит Людмила Анурова. — Оно прошло спокойно, были подтоплены низководные мосты, но это обычное дело для любого половодья, а также дачные массивы. В этом году мы ожидаем подтопление в период подъема весенних вод в 16 районах и 58 населенных пунктах. Это пойменные участки рек, дачные массивы, низководные мосты. Но это не значит, что 58 населенных пунктов полностью будут залиты водой — только территории, которые прилегают к водным объектам. Также при интенсивном снеготаянии могут быть подтопления талыми водами».

Осеннее увлажнение по бассейну Волги составило 84−163% от нормы, по бассейну Камы — 81−104%, что больше, чем в прошлом году.

На 15 марта уровень воды у Тольятти составляет 52−75 мБс. Это выше нормы на 382 см и выше уровня прошлого года на 4 метра. Уровень воды у Самары — 29,07 мБс, что на 21 см выше нормы и на 17 см больше уровня 2017 году.

Толщина льда у Тольятти составляет 55 см — меньше нормы на 4 см. У Самары — 48 см при норме 41 см.