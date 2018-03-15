В Самаре пройдет научно-популярная лекция о математике
29 марта в Самаре доктор
29 марта в Самаре доктор
Кроме того, Алексей Савватеев расскажет о новейших математических достижениях мировой цивилизации. В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых старых задач, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решёнными в общих чертах. Речь пойдет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Теореме Ферма.
На закуску всем присутствующим предложат математический пирог: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на N гостей. Слушатели познакомятся с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики.
Алексей Савватеев — математик, доктор
Участие бесплатное, обязательна регистрация.
Открытая лекция организована Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и
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