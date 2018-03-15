В Самаре пройдет научно-популярная лекция о математике

Кроме того, Алексей Савватеев расскажет о новейших математических достижениях мировой цивилизации. В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых старых задач, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решёнными в общих чертах. Речь пойдет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Теореме Ферма.

На закуску всем присутствующим предложат математический пирог: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на N гостей. Слушатели познакомятся с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики.

Алексей Савватеев — математик, доктор физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института, научный руководитель Кавказского Математического Центра, открытого в Адыгейском Государственном Университете совместно с МФТИ, активный популяризатор математики. Автор книги «Математика для гуманитариев. Живые лекции», а также проекта «100 уроков математики» для широкого круга мотивированных школьников.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.