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14:04 (мск), источник: Volga News

В Самаре пройдет научно-популярная лекция о математике

29 марта в Самаре доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Алексей Савватеев выступит с научно-популярными лекциями о математике. Слушатели вместе со спикером повторят путь становления математической науки от теоремы Пифагора и задачи о целых (Пифагоровых) треугольниках, к задаче о решениях уравнений в радикалах, до четырёх знаменитых проблем в теории построений циркулем и линейкой.

Кроме того, Алексей Савватеев расскажет о новейших математических достижениях мировой цивилизации. В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых старых задач, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решёнными в общих чертах. Речь пойдет о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Теореме Ферма.

На закуску всем присутствующим предложат математический пирог: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на N гостей. Слушатели познакомятся с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики.

Алексей Савватеев — математик, доктор физико-математических наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института, научный руководитель Кавказского Математического Центра, открытого в Адыгейском Государственном Университете совместно с МФТИ, активный популяризатор математики. Автор книги «Математика для гуманитариев. Живые лекции», а также проекта «100 уроков математики» для широкого круга мотивированных школьников.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Открытая лекция организована Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и стартап-центра Самарского университета.

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