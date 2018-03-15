Светофоры не работают в центре Нижнего 15 марта
Перерыв в работе связан с отключением электроснабжения.
Перерыв в работе связан с отключением электроснабжения.
Светофоры не работают в центре Нижнего Новгорода 15 марта. Как сообщает Центр организации дорожного движения, с 9 утра прекратили работу светофоры в направлении улиц Белинского и Ковалихинской. А с 13:00 — на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова. Перерыв в работе связан с отключением электроснабжения.
Планируется, что светофоры заработают к 17:00.
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