Светофоры не работают в центре Нижнего 15 марта

Светофоры не работают в центре Нижнего Новгорода 15 марта. Как сообщает Центр организации дорожного движения, с 9 утра прекратили работу светофоры в направлении улиц Белинского и Ковалихинской. А с 13:00 — на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова. Перерыв в работе связан с отключением электроснабжения.



Планируется, что светофоры заработают к 17:00.