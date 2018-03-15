Казахстанские проводники помогли родить узбекистанке

Источник: Tengrinews

«Проводники поезда № 378 Мангышлак — Алматы помогли появиться на свет малышу уроженки Узбекистана Ферузы Ахметовой. Молодая мама на последнем месяце беременности ехала из Актау в Ташкент», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что схватки у женщины начались в поезде. Проводники, по данным компании, приняли все необходимые меры, чтобы помочь роженице.

Сейчас Феруза с ребенком находится в перинатальном центре в Аральске и ждет выписки домой. Мальчика назвали Денизом.

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«Я даже не представляю, что было бы со мной и ребенком без помощи проводников. Я даже тогда не успела их поблагодарить. И сегодня, пользуясь случаем, хочу передать им свою признательность», — сказала женщина.

В пресс-службе подчеркнули, что директору филиала «Южный» АО «Пассажирские перевозки» Аскару Шукирбекову, начальнику поезда Кобыланды Нысанбаеву, проводникам Нурлану Сапарову и Қалыбеку Ерсапар будет объявлена благодарность.

«Работники поездных бригад регулярно проходят тренинги по оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях. Это уже второй случай в марте, когда проводники приняли роды в пути следования поезда», — напомнили в «Пассажирских перевозках».