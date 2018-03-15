Казахстанские проводники помогли родить узбекистанке
Казахстанские проводники приняли роды у гражданки Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Казахстанские проводники приняли роды у гражданки Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Проводники поезда № 378 Мангышлак — Алматы помогли появиться на свет малышу уроженки Узбекистана Ферузы Ахметовой. Молодая мама на последнем месяце беременности ехала из Актау в Ташкент», — отметили в
Сообщается, что схватки у женщины начались в поезде. Проводники, по данным компании, приняли все необходимые меры, чтобы помочь роженице.
Сейчас Феруза с ребенком находится в перинатальном центре в Аральске и ждет выписки домой. Мальчика назвали Денизом.
«Я даже не представляю, что было бы со мной и ребенком без помощи проводников. Я даже тогда не успела их поблагодарить. И сегодня, пользуясь случаем, хочу передать им свою признательность», — сказала женщина.
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«Работники поездных бригад регулярно проходят тренинги по оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях. Это уже второй случай в марте, когда проводники приняли роды в пути следования поезда», — напомнили в «Пассажирских перевозках».
7 марта жительница Аркалыка Асельхан Аманбаева также родила мальчика в поезде сообщением Астана — Аркалык.
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