В Новосибирске нашли ушедшую из дома после смерти мужа девушку
Сибирячка сообщила, что решила поменять образ жизни и место жительства.
Сибирячка сообщила, что решила поменять образ жизни и место жительства.
Волонтерам и полицейским удалось найти 18-летнюю жительницу Новосибирска Марию Еременко, которая ушла из дома 2 марта после трагических событий в своей семье — у девушки погиб муж через месяц после свадьбы.
— Мы получили информацию, которую проверили с сотрудниками полиции. В результате девушку нашли, опросили, она объяснила, что в связи с трагическими событиями, которые недавно произошли в ее жизни, она планирует свою жизнь изменить: поменять образ жизни и место жительства. В виду того что она является взрослым дееспособным человеком, она имеет на это право, — рассказала «Комсомольской правде» руководитель инфогруппы поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
В объяснительной, написанной для правоохранителей, девушка просит не разглашать место своего нынешнего нахождения.
— Родственники сейчас в курсе, что девушка найдена и жива. Каким образом внутри семьи будут восстанавливаться родственные связи это их вопрос. Мы в это не лезем, — отметила Алеся Яблонских.
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