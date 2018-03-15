В Новосибирске нашли ушедшую из дома после смерти мужа девушку

Волонтерам и полицейским удалось найти 18-летнюю жительницу Новосибирска Марию Еременко, которая ушла из дома 2 марта после трагических событий в своей семье — у девушки погиб муж через месяц после свадьбы.

— Мы получили информацию, которую проверили с сотрудниками полиции. В результате девушку нашли, опросили, она объяснила, что в связи с трагическими событиями, которые недавно произошли в ее жизни, она планирует свою жизнь изменить: поменять образ жизни и место жительства. В виду того что она является взрослым дееспособным человеком, она имеет на это право, — рассказала «Комсомольской правде» руководитель инфогруппы поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В объяснительной, написанной для правоохранителей, девушка просит не разглашать место своего нынешнего нахождения.