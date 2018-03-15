Слепая кошка Ванга выступила оракулом на студенческом фестивале спорта в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Сборные команды новосибирских вузов поборолись за первенство на волейбольных и мини-футбольных площадках, за шахматными досками и теннисными столами.

Анна Герт, член оргкомитета фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов: «Для любителей довольно-таки мало соревнований, а наша задача — как раз привлечь как можно больше студентов к спорту».

Программу физической подготовки разбавили полумагическим ритуалом: животное-оракул предсказывает победителей. Осьминогом студенты не разжились, а вот слепая кошка Сильва (по прозвищу «Ванга») у одной из активисток движения прижилась. Выбрали её в приюте. Пока пушистые товарки-сироты тёрлись о ноги гостей, Сильва-Ванга, даром что незрячая, прозорливо взялась катать маленький мячик.

Диана Кротенко, студентка Новосибирского государственного аграрного университета: «Она крайне расположена к футболу. Из всех кошек это единственное животное, которое может как-то играть с мячом и даже загонять его в ворота».

Кстати, весь фестиваль организаторы посвятили надвигающемуся футбольному Чемпионату мира.

Сергей Бондаренко, корреспондент: «Если в футболе мы достигаем, может, пока и не очень больших успехов, то наши киберспортсмены на международных аренах вполне известны».

Часть программы фестиваля — командные сетевые турниры по компьютерным играм. Кибер — спорт на вырост.

Алексей Батенёв, студент СибГУТИ: «Мне кажется, это всё-таки какая-то обособленная сфера. Но, думаю, довольно-таки долго будет продолжаться».