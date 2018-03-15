Слепая кошка Ванга выступила оракулом на студенческом фестивале спорта в Новосибирске
Новосибирские студенты, любители спорта, устроили фестиваль. Померялись силами под проницательным взором… слепой кошки.
Новосибирские студенты, любители спорта, устроили фестиваль. Померялись силами под проницательным взором… слепой кошки.
Сборные команды новосибирских вузов поборолись за первенство на волейбольных и
Анна Герт, член оргкомитета фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов: «Для любителей
Программу физической подготовки разбавили полумагическим ритуалом:
Диана Кротенко, студентка Новосибирского государственного аграрного университета: «Она крайне расположена к футболу. Из всех кошек это единственное животное, которое может
Кстати, весь фестиваль организаторы посвятили надвигающемуся футбольному Чемпионату мира.
Сергей Бондаренко, корреспондент: «Если в футболе мы достигаем, может, пока и не очень больших успехов, то наши киберспортсмены на международных аренах вполне известны».
Часть программы фестиваля — командные сетевые турниры по компьютерным играм. Кибер — спорт на вырост.
Алексей Батенёв, студент СибГУТИ: «Мне кажется, это
Новосибирский фестиваль — это часть общенациональных состязаний, их проводит Ассоциация студенческих спортивных клубов. Победители — определенные не кошкой, а своими усилиями — уже скоро соберутся в Анапе на всероссийском финале.
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