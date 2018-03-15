В Перми 18 марта изменится движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, 18 марта с 16:00 до 19:00 на ул. Борчанинова от ул. Петропавловская до ул. Ленина будет прекращено движение всех видов транспорта, кроме трамваев. Автобусный маршрут № 8 в направлении «ДДК им. Кирова» будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.



Трамвайные маршруты № 5 и № 11 будут ездить с временной приостановкой движения.