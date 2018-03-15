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14:08 (мск), источник: Новости Перми

В Перми 18 марта изменится движение транспорта

Из-за проведения концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией, почти для всех видов транспорта будет закрыто движение в центре города.

Источник: Новости Перми

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, 18 марта с 16:00 до 19:00 на ул. Борчанинова от ул. Петропавловская до ул. Ленина будет прекращено движение всех видов транспорта, кроме трамваев. Автобусный маршрут № 8 в направлении «ДДК им. Кирова» будет следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

Трамвайные маршруты № 5 и № 11 будут ездить с временной приостановкой движения.

Кроме того, в этот день автобусы № 7, № 49, № 65 и № 75 будут работать по расписанию будних дней.

Также 18 марта будет введена дополнительная зона посадки и высадки пассажиров автобусов маршрута № 25 в районе примыкания ул. Промысловая к Бордовскому тракту.

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