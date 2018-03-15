В Омске ищут подростка, сбежавшего из больницы

Источник: Комсомольская правда

С тех пор его не могут найти. С заявлением об исчезновении подростка обратился социальный педагог учреждения.

Всем полицейским региона раздали ориентировки пропавшего. Стражи порядка проверяют увеселительные заведения, торговые центры и вокзалы — все места, где предположительно мог появиться разыскиваемый.

Приметы Ивана: на вид 17 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие. На момент ухода был одет в шапку красного цвета с помпоном, длинную синюю куртку, утепленные штаны, ботинки светло-коричневого цвета.