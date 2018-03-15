В Омске ищут подростка, сбежавшего из больницы
17-летний Иван Севостьянов ушел из больницы на улице Магистральной в 11 утра 14 марта.
17-летний Иван Севостьянов ушел из больницы на улице Магистральной в 11 утра 14 марта.
С тех пор его не могут найти. С заявлением об исчезновении подростка обратился социальный педагог учреждения.
Всем полицейским региона раздали ориентировки пропавшего. Стражи порядка проверяют увеселительные заведения, торговые центры и вокзалы — все места, где предположительно мог появиться разыскиваемый.
Приметы Ивана: на вид 17 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы
По имеющейся информации, подросток мог выехать в Горьковский район. Если знаете, где он находится, позвоните в полицию по телефонам: 79−36−02 или 02.
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