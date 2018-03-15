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15:29 (мск), источник: Sputnik.md

Рейтинг: жители Молдовы не ощущают себя счастливыми

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В среду был обнародован рейтинг самых счастливых стран по версии ООН, об этом говорится в докладе The World Happiness Report.

Источник: Sputnik.md

Молдова заняла в нем 67 место.

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Всего оценивались 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия заняла 59-е место рейтинга, потеряв за год 10 пунктов. В 2018 году свои показатели «счастья» улучшили Таджикистан, который поднялся с 96-й на 80-ю строку, и Киргизия, которая улучшила свои позиции на шесть пунктов до 92-й строки, отмечают наши коллеги из Sputnik Узбекистан.

Армения опустилась со 121-й на 129-ю строку, Азербайджан — с 85-й на 87-ю, Белоруссия — с 67-й на 73-ю, Молдова — с 56-й на 67-ю.

Самым миролюбивым в Центральной Азии признан Казахстан — страна занимает в списке 72-е место.

Узбекистан расположился на 101-м месте, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8 строк.

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