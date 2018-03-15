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14:22 (мск), источник: Kazinform

Об опасных продуктах и игрушках рассказали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — О некачественной продукции на североказахстанских прилавках рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Серикбай Касмакасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

На брифинге в региональной службе коммуникаций Серикбай Касмакасов сообщил, что в прошлом году проверили свыше 2,7 тысяч наименований пищевых продуктов и товаров народного потребления. Из них не соответствовали требованиям 6,6%.

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«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент всей несоответствующей продукции приходится на долю импортной продукции — 67,8%», — сказал С. Касмакасов.

На долю пищевых продуктов приходится 75% отбираемых проб. Не соответствуют стандарту чаще всего рыба, кулинарная продукция, молоко и молочные изделия, мясо. Если рыба в основном не соответствует по маркировке, то мясо и молоко — еще и по микробиологическим показателям.

Из 132 проб детских игрушек четверть не соответствует требованиям техрегламентов. В большинстве случаев нарушение касается маркировки. Формальдегид и фенол специалисты обнаружили в трех образцах игрушек российского и китайского производства.

«За прошлый год составили 23 протокола об административном правонарушении на сумму свыше 770 тысяч тенге. Переданы в судебные органы 6 материалов, вынесены 6 постановлений суда о наложении административных штрафов на сумму 1,8 миллиона тенге. В том числе 6 постановлений с приостановлением деятельности объектов. Выдано 43 предписания об устранении нарушений требований законодательства РК. Наложено штрафов на общую сумму более 2,5 миллиона тенге», — рассказал С. Касмакасов.

Он добавил, что в целом в регионе снижается количество несоответствующей продукции.

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