От Трампа-младшего уходит супруга

Дональд Трамп-младший и экс-модель Ванесса Кей вместе 12 лет, у них 5 детей. Сын американского президента много времени проводит в путешествиях, а Ванесса преданная мать и занимается воспитанием детей. Друзья семьи говорят, что это основной источник проблем — супруги живут разной жизнью.