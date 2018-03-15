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14:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

От Трампа-младшего уходит супруга

Она испытывает дискомфорт из-за повышенного внимания к семье президента США.

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Проблемы начались давно, пара надеялась остаться вместе до окончания президентского срока [Дональда Трампа], но решать проблемы становится сложнее.
Источник издания Page Six

Дональд Трамп-младший и экс-модель Ванесса Кей вместе 12 лет, у них 5 детей. Сын американского президента много времени проводит в путешествиях, а Ванесса преданная мать и занимается воспитанием детей. Друзья семьи говорят, что это основной источник проблем — супруги живут разной жизнью.

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