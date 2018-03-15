В одном из районов Приангарья ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен 15 марта в связи с угрозой схода селей в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает
Режим повышенной готовности введен 15 марта в связи с угрозой схода селей в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает
В сообщении отмечается, что режим повышенной готовности вводится на территории прилегающего к Байкалу Слюдянского района в связи с рекордным количеством осадков, выпавших здесь в декабре 2017 года и январе 2018 года.
«Это может привести к аварийной ситуации на территории не работающего с конца 2013 года Байкальского
Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовано усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений. Иркутскгидрометцентру и региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды.
Главе района поручено уточнить планы по предупреждению и ликвидации ЧС, информировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.
Основную опасность при сходе селевого потока с прилегающих к Байкалу горных хребтов представляют расположенные на них хранилища промышленных отходов
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