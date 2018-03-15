В одном из районов Приангарья ввели режим повышенной готовности

Источник: РИА "Новости"

В сообщении отмечается, что режим повышенной готовности вводится на территории прилегающего к Байкалу Слюдянского района в связи с рекордным количеством осадков, выпавших здесь в декабре 2017 года и январе 2018 года.

«Это может привести к аварийной ситуации на территории не работающего с конца 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в городе Байкальске», — говорится в сообщении.

Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовано усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений. Иркутскгидрометцентру и региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды.

Главе района поручено уточнить планы по предупреждению и ликвидации ЧС, информировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.