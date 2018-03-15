Мэрия Екатеринбурга планирует строить новый питомник для бродячих собак

Об этом заявил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Егор Свалов.

Сейчас одновременно в пункте содержания животных в центре Екатеринбурга находятся до 140 собак. Все отловленные безнадзорные животные при поступлении в ПКС проходят карантинные мероприятия.

После заключения ветеринара и кинолога отловленные безнадзорные собаки проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 млн рублей.

Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи либо передать в частные питомники.

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Проблему брошенных животных обсудили на совещании председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, замминистра спорта Павел Новиков, представители областных и городских властей.

По словам руководителя благотворительного фонда «ЗООащита» Анны Вайман, решить вопросы с безнадзорными животными можно, установив на законодательном уровне ответственность владельцев за судьбу своих домашних животных.

Владимир Бурматов пообещал, что предложения зоозащитников будут учтены.