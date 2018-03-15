Мэрия Екатеринбурга планирует строить новый питомник для бродячих собак
Администрация Екатеринбурга подала заявку в МУГИСО о выделении дополнительной территории вблизи города под строительство нового современного питомника для собак.
Администрация Екатеринбурга подала заявку в МУГИСО о выделении дополнительной территории вблизи города под строительство нового современного питомника для собак.
Об этом заявил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Егор Свалов.
Сейчас одновременно в пункте содержания животных в центре Екатеринбурга находятся до 140 собак. Все отловленные безнадзорные животные при поступлении в ПКС проходят карантинные мероприятия.
После заключения ветеринара и кинолога отловленные безнадзорные собаки проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 млн рублей.
Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи либо передать в частные питомники.
Проблему брошенных животных обсудили на совещании председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, замминистра спорта Павел Новиков, представители областных и городских властей.
По словам руководителя благотворительного фонда «ЗООащита» Анны Вайман, решить вопросы с безнадзорными животными можно, установив на законодательном уровне ответственность владельцев за судьбу своих домашних животных.
Владимир Бурматов пообещал, что предложения зоозащитников будут учтены.
«При отлове животных мы выбираем максимально гуманные методы: их доставляют в пункт временного содержания. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания оно подвергается гуманной эвтаназии с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения
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