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14:40 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга планирует строить новый питомник для бродячих собак

Администрация Екатеринбурга подала заявку в МУГИСО о выделении дополнительной территории вблизи города под строительство нового современного питомника для собак.

Об этом заявил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Егор Свалов.

Сейчас одновременно в пункте содержания животных в центре Екатеринбурга находятся до 140 собак. Все отловленные безнадзорные животные при поступлении в ПКС проходят карантинные мероприятия.

После заключения ветеринара и кинолога отловленные безнадзорные собаки проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 млн рублей.

Из приюта здоровых животных чаще удается пристроить в семьи либо передать в частные питомники.

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Проблему брошенных животных обсудили на совещании председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, замминистра спорта Павел Новиков, представители областных и городских властей.

По словам руководителя благотворительного фонда «ЗООащита» Анны Вайман, решить вопросы с безнадзорными животными можно, установив на законодательном уровне ответственность владельцев за судьбу своих домашних животных.

Владимир Бурматов пообещал, что предложения зоозащитников будут учтены.

«При отлове животных мы выбираем максимально гуманные методы: их доставляют в пункт временного содержания. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания оно подвергается гуманной эвтаназии с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Чаще всего заявления поступают из детских садов и школ, так как взрослые переживают за детей, когда вблизи учреждений появляются, например, безнадзорные собаки», — рассказала заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева.

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