В пятницу ветер может остановить работу Керченской паромной переправы

«По предварительному прогнозу утром 16-го и до вечера 17-го марта ожидается ухудшение метеусловий — увеличение скорости ветра до 17−20 м/с», — говорится в сообщении оператора паромной переправы.

В «Морской дирекции» на это время просят воздержаться от поездок через Керченский пролив, и рекомендуют следить за актуальной обстановкой на Керченской переправе на сайте.