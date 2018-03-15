В пятницу ветер может остановить работу Керченской паромной переправы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. Движение паромов через Керченский пролив может быть приостановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. Движение паромов через Керченский пролив может быть приостановлено
«По предварительному прогнозу утром 16-го и до вечера 17-го марта ожидается ухудшение метеусловий — увеличение скорости ветра до 17−20 м/с», — говорится в сообщении оператора паромной переправы.
В «Морской дирекции» на это время просят воздержаться от поездок через Керченский пролив, и рекомендуют следить за актуальной обстановкой на Керченской переправе на сайте.
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