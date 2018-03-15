Российская нейросеть нашла формулу идеального фильма
Если бы бюджет фильма «Код да Винчи» был на 15 миллионов больше, а сам фильм — сиквелом и длиннее на три минуты, его кассовые сборы выросли бы на четверть.
Если бы бюджет фильма «Код да Винчи» был на 15 миллионов больше, а сам фильм — сиквелом и длиннее на три минуты, его кассовые сборы выросли бы на четверть.
Исследователи из Высшей школы экономики разработали нейросетевую модель, оценивающую финансовый успех практически любой киноленты на основании четко формализуемых признаков: стоимость картины, ее длительность и формат. Соответствующая статья опубликована в издании «Финансовая аналитика: проблемы и решения».
Нейронная сеть — это программа, построенная по принципу организации и функционирования нейронных сетей в мозгу человека. В отличие от других компьютерных программ, нейросеть способна «обучаться». «Обучение» сводится к нахождении математических коэффициентов связей между программными модулями, играющими роль нейронов. Нейросети «скармливают» достаточно большую обучающую выборку
Описанное выше — упрощенный вариант схемы. На коммерческий успех фильма влияет множество факторов — от бюджета и жанра до наличия спецэффектов, уровня актеров, возрастных ограничений на просмотр фильма и многого другого. Леонид Ясницкий из ВШЭ попробовал интегрировать в данные для обучения нейросети 20 параметров — от года и страны выпуска фильма и вплоть до деталей сценария. Учитывается даже то, основан ли он на реальных событиях, книге, оригинальной идее сценаристов и так далее. Отдельное место занимал режиссер — учитывались его гендер и наличие наград в прошлом.
В такой нейросети 20 вводимых параметров являются «нейронами», а выручка — единственным неизвестным, выводимым из моделирования связей между нейронами. Чтобы проверить, насколько точно нейросеть оценивает сборы, после «обучения» в нее ввели данным по голливудским фильмам с кассовыми сборами в диапазоне от 1 до 3 миллионов долларов. Предсказания модели почти полностью совпали с реальными сборами.
Самыми значимыми параметрами оказались бюджет киноленты, ее продолжительность и является ли фильм сиквелом (следующей серией франшизы). В меньшей степени важны основа сценария, год создания и возраст режиссера.
Варьируя входные параметры и производя вычисления, разработчик нейросетевой модели дал конкретный список рекомендаций, способствующих увеличению кассовых сборов и прибыли от фильма. Чтобы проверить, работают такие рекомендации или нет, было проведено моделирование по фильмам «Код да Винчи» и «Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза».
Сходные данные были получены и по «Звёздным войнам», хотя там бюджет был ближе к оптимальному. Автор модели полагает, что она может помочь принимать оптимальные
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