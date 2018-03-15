Эксперт рассказал, на какие товары чаще всего жалуются крымчане

В то же время, по ее словам, такие покупки сложно вернуть или обменять.
«Большинство жалоб связано именно с бытовой техникой, поскольку это дорогостоящий и технически сложный товар, который нельзя вернуть в случае, если в нем нет недостатков. К этому перечню также относятся компьютеры, мобильные телефоны, смартфорны, товары личной гигиены, медицинские лекарственные препараты, парфюмерно-косметические товары, мебель, животные и растения, непериодические издания. Если вы приобрели такой товар, то вернуть его можно только в том случае, если он некачественный», — пояснила Анельчук.
При этом эксперт отметила, что крымчане довольно редко требуют восстановления своих прав при покупке более дешевого некачественного товара.
«Бывает такое, что приобретя что-то незначительное, потребителю не хочется особенно начинать разбирательства с продавцом. Это неправильно, поскольку это стимулирует на дальнейшее нарушение прав потребителя исполнителя или продавцов. Поэтому говорим о том, что потребителю нужно защищать свои права, тем более, что закон и судебная практика стоит на стороне потребителя», — напомнила она.
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