Эксперт рассказал, на какие товары чаще всего жалуются крымчане

Источник: РИА "Новости"

В то же время, по ее словам, такие покупки сложно вернуть или обменять.

«Большинство жалоб связано именно с бытовой техникой, поскольку это дорогостоящий и технически сложный товар, который нельзя вернуть в случае, если в нем нет недостатков. К этому перечню также относятся компьютеры, мобильные телефоны, смартфорны, товары личной гигиены, медицинские лекарственные препараты, парфюмерно-косметические товары, мебель, животные и растения, непериодические издания. Если вы приобрели такой товар, то вернуть его можно только в том случае, если он некачественный», — пояснила Анельчук.

При этом эксперт отметила, что крымчане довольно редко требуют восстановления своих прав при покупке более дешевого некачественного товара.