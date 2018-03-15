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16:34 (мск), источник: Volga News

Самарцев приглашают на репетиции инклюзивного бала

В пятницу, 27 апреля, в самарском ДК «Заря» состоится региональный инклюзивный бал. Танцевальный вечер в седьмой раз объединит на площадке людей с ограниченными возможностями здоровья и не только. К участию приглашаются все желающие.

Идея мероприятия возникла в 2014 году у руководителя бального движения «Империя» Сергей Болдырева и директора «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексея Транцева. Тогда было решено организовать культурный проект, адаптированный абсолютно для всех групп людей: с инвалидностью и без нее, умеющих танцевать и тех, кто боится показаться на публике нелепым.

Принять участие в инклюзивном бале может любой желающий. Для этого надо связаться с организаторами проекта, зарегистрироваться в качестве участника и, по желанию, посещать репетиции.

Занятия с педагогами бесплатные, встречи будут проходить еженедельно в течении месяца.

Участникам предстоит изучить тонкости полонеза, кадрили, польки, медленного и фигурного вальсов.

Мероприятие начнется в 16:00.

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