Самарцев приглашают на репетиции инклюзивного бала

Идея мероприятия возникла в 2014 году у руководителя бального движения «Империя» Сергей Болдырева и директора «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексея Транцева. Тогда было решено организовать культурный проект, адаптированный абсолютно для всех групп людей: с инвалидностью и без нее, умеющих танцевать и тех, кто боится показаться на публике нелепым.