Самарцев приглашают на репетиции инклюзивного бала

Идея мероприятия возникла в 2014 году у руководителя бального движения «Империя» Сергей Болдырева и директора «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексея Транцева. Тогда было решено организовать культурный проект, адаптированный абсолютно для всех групп людей: с инвалидностью и без нее, умеющих танцевать и тех, кто боится показаться на публике нелепым.
Принять участие в инклюзивном бале может любой желающий. Для этого надо связаться с организаторами проекта, зарегистрироваться в качестве участника и, по желанию, посещать репетиции.
Занятия с педагогами бесплатные, встречи будут проходить еженедельно в течении месяца.
Участникам предстоит изучить тонкости полонеза, кадрили, польки, медленного и фигурного вальсов.
Мероприятие начнется в 16:00.
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