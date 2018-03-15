Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15—16 марта . Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.



Согласно прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 15 марта и ночью 16 марта в Нижегородской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, сильный юго-западный ветер — порывы до 14 м/с. Из-за этого на дорогах ожидается гололед, ухудшение видимости на дорогах до 500 м и менее, снежные заносы, накат.



В связи с этим, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травматизма среди населения.