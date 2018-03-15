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16:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15—16 марта

МЧС распространило экстренное предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Newsroom24.ru

Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15—16 марта. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 15 марта и ночью 16 марта в Нижегородской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, сильный юго-западный ветер — порывы до 14 м/с. Из-за этого на дорогах ожидается гололед, ухудшение видимости на дорогах до 500 м и менее, снежные заносы, накат.

В связи с этим, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травматизма среди населения.

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