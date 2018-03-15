Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15—16 марта
МЧС распространило экстренное предупреждение.
МЧС распространило экстренное предупреждение.
Сильная метель надвигается на Нижегородскую область
Согласно прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 15 марта и ночью 16 марта в Нижегородской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, сильный
В связи с этим, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травматизма среди населения.
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