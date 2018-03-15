Инвалидам бесплатно предоставят 600 мест на платных парковках в Воронеже
Изменения в областной закон внес глава региона Александр Гусев.
Изменения в областной закон внес глава региона Александр Гусев.
В Воронеже 10% мест на платных парковок бесплатно предоставят для автомобилей инвалидов. Соответствующие поправки в закон Воронежской области о порядке функционирования парковочного пространства внес глава региона Александр Гусев. Документ опубликовали в среду, 14 марта.
Всего в центре Воронеже, на территории, ограниченной улицами 20-летия Октября, Ворошилова, 9 Января, Плехановской, улицей Мира, Кольцовской, проспектом Революции и Университетской площадью, планируют создать 6 тыс. парковочных мест. Их запустят в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. 600 мест на платных парковках отведут для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами первой, второй и третьей групп, а также для транспортных средств, перевозящих инвалидов.
Впрочем, изменения коснутся так же и бесплатных парковок — 10% мест на них должны предоставляться инвалидам.
Мэрия Воронежа и белгородская компания ООО «Городские парковки» заключили концессионное соглашение о создании в городе платного парковочного пространства 2 октября. Пока планируется, что парковка будет платной только по будням и с 8:00 до 20:00, а базовый тариф составит 40 рублей в час. Оплатить парковку можно будет через паркомат, терминал Сбербанка, смс, приложение для мобильного телефона или сайт парковочного пространства Воронежа.
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