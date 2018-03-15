Москву снова занесет снегом

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В четверг в столице выпадет около трети месячной нормы осадков. Утром пробки возникли на крупных магистралях и транспортных развязках. Накануне МЧС предупредило водителей о сильной гололедице. Из-за непогоды более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы.

На выходных вместо весны в город придут январские морозы, рассказал «Коммерсантъ FM» директор «Гидрометцентра» Роман Вильфанд: «Сильные осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с — погода, конечно, не для автомобилистов: очень плохая видимость, скользкая дорога, сильная гололедица. В пятницу прогнозируется небольшой снег, температура будет около -10 градусов и днем, и ночью. Но это все еще цветочки, потому что настоящее похолодание прогнозируется в выходные дни. В субботу и в воскресенье ночные температуры в Москве и области — от -17 до -22 градусов».

А вот днем, в связи с тем, что солнышко будет выглядывать, заметно потеплеет, и температура будет от -5 до -10 градусов. Роман Вильфанд Директор «Гидрометцентра»

В уборке снега задействовано более 12 тысяч единиц техники, сообщал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Тем не менее, в столичном Дептрансе москвичей попросили отказаться от поездок на автомобиле. Ожидается, что количество аварий на дорогах в четверг возрастет, сообщил представитель столичного Департамента транспорта Кирилл Благодаров: «В течение четверга в городе прогнозируется мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Это может привести к росту числа ДТП. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль. Городской транспорт полностью подготовлен к работе в непогоду, метро, МЦК и наземный транспорт работают штатно. Настоятельно рекомендуем пользоваться им для передвижения по городу».

По словам синоптиков, настоящая весна в столичном регионе наступит через месяц — во второй половине апреля.