В 2018 году «Победа» перевезет через Пулково свыше миллиона пассажиров

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«Мы вдвое увеличиваем сеть маршрутов из аэропорта Пулково и втрое — количество рейсов», — уточнил Калмыков. В целом пассажиропоток компании в этом году должен превысить 6 млн человек.

Кроме того, компания расширяет свой флот. В этом году «Победа» получит 6 самолётов, в 2019-м — ещё 6. Самолёты Boeing 737−800 будут поставлены по контракту со Сбербанком. «Дальше мы ведём переговоры по поставке новой техники нового поколения», — пояснил Андрей Калмыков. Рассматриваются не только самолёты Boeing.