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16:03 (мск), источник: Фонтанка

В 2018 году «Победа» перевезет через Пулково свыше миллиона пассажиров

Авиакомпания «Победа» в этом году планирует увеличить пассажиропоток на рейсах в Петербург в 2,5 раза и перевезти из Пулково свыше миллиона пассажиров, рассказал на пресс-брифинге директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Источник: Reuters

«Мы вдвое увеличиваем сеть маршрутов из аэропорта Пулково и втрое — количество рейсов», — уточнил Калмыков. В целом пассажиропоток компании в этом году должен превысить 6 млн человек.

Кроме того, компания расширяет свой флот. В этом году «Победа» получит 6 самолётов, в 2019-м — ещё 6. Самолёты Boeing 737−800 будут поставлены по контракту со Сбербанком. «Дальше мы ведём переговоры по поставке новой техники нового поколения», — пояснил Андрей Калмыков. Рассматриваются не только самолёты Boeing.

В 2017 году Пулково принял свыше 16 млн пассажиров. В этом году пассажиропоток может вырасти на 10%, ранее говорил оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы». В том числе, «двузначные цифры роста» компания ожидает увидеть в период Чемпионата мира по футболу летом этого года, сказал директор «ВВСС» Владимир Якушев. Для приема болельщиков компания задействует один из терминалов «Пулково-2».

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