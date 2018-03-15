Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Острова с карты сотрем»: эксперт о реакции РФ на угрозы Британии
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Дочку Пугачевой и Галкина называют будущей «красой Москвы»
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
12«Мы будто в тюрьме»
15:36 (мск), источник: NewsKo

Борщевик в Прикамье могут объявить вне закона

В Заксобрании края предложили штрафорвать собственников заросших сорняком земельных участков.

Сегодня, 15 марта, прошло заседание временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. С докладом выступил руководитель филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю Александр Широков. Он сообщил, что проблема с борщевиком есть во многих регионах России, но в некоторых из них программы по борьбе с борщевиком уже работают пять лет, а в Пермском крае её нет до сих пор.

«Нам тоже нужно её разработать. Но чтобы выделить деньги на борьбу с этим растением, сначала нужно провести исследование территории и узнать масштаб проблемы. Мы даже не можем сказать, какова площадь заражения борщевиком на территории края. Все цифры приблизительные».

Читайте также
Борщевик как новый вызов человечеству

Александр Широков отметил, что их институту разрешено обследовать только территории сельхозугодий. Поэтому они готовы взять на себя часть обследования при условии финансирования.

После этого депутаты обсудили эффективность мер по борьбе с борщевиком. Игорь Малых сообщил, что в своё время из бюджета Краснокамского района на ядохимикаты было выделено около 300−400 тыс. На обработанной химикатами муниципальной земле сорняк исчез на пару лет, но потом снова вернулся, распространившись с частных территорий.

«Пока частники не справятся у себя с этой проблемой, все действия региона и муниципалитетов будут бесполезными. Как только примем закон о том, что борщевика не должно быть на земле собственника, мы справимся с этой проблемой», — подчеркнул депутат.

Чтобы мотивировать собственников участков уничтожать борщевик на своей территории, председатель временной рабочей группы Николай Благов предложил ввести денежные штрафы. Так в Краснодарском крае удалось решить проблему с распространением амброзии — разновидностью полыни, вызывающую сильную аллергию во время цветения. Частники, предприятия и госучреждения были обязаны уничтожать сорняк на своей территории, чтобы не получить штраф. «Я заплатил по 40 тыс. руб. штрафа, и вдоль моей земли больше нет амброзии. Только инспектор появляется, люди тут же бегут её выкашивать», — пояснил депутат и добавил, что если борщевик выкашивать два раза в год, то он исчезнет через 5−6 лет.

По словам лидера фракции ЛДПР в Заксобрании региона Олега Постникова, программу по борьбе с борщевиком нужно принимать или региону, или муниципалитетам. При этом бороться с зарослями на неиспользуемых частных землях можно, передавав их сельхозпроизводителям.

Кроме того, можно выделить средства на работу машинно-технических станций. По словам депутата, они простаивают по полгода и спокойно могли бы заниматься истреблением борщевика.

Отметим, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, разрастание борщевика стало настоящей экологической проблемой для ряда регионов и Центральной России, и Урала, и юга России. Растение опасно для аллергиков, а также вызывает сильнейшие ожоги. При этом площадь разрастания этого зонтичного растения ежегодно в России увеличивается на 10%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Решительный момент
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Видео дня. Зловещие облака над Новым Орлеаном
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь