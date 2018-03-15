Борщевик в Прикамье могут объявить вне закона

Сегодня, 15 марта, прошло заседание временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. С докладом выступил руководитель филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю Александр Широков. Он сообщил, что проблема с борщевиком есть во многих регионах России, но в некоторых из них программы по борьбе с борщевиком уже работают пять лет, а в Пермском крае её нет до сих пор.

«Нам тоже нужно её разработать. Но чтобы выделить деньги на борьбу с этим растением, сначала нужно провести исследование территории и узнать масштаб проблемы. Мы даже не можем сказать, какова площадь заражения борщевиком на территории края. Все цифры приблизительные».

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Александр Широков отметил, что их институту разрешено обследовать только территории сельхозугодий. Поэтому они готовы взять на себя часть обследования при условии финансирования.

После этого депутаты обсудили эффективность мер по борьбе с борщевиком. Игорь Малых сообщил, что в своё время из бюджета Краснокамского района на ядохимикаты было выделено около 300−400 тыс. На обработанной химикатами муниципальной земле сорняк исчез на пару лет, но потом снова вернулся, распространившись с частных территорий.

«Пока частники не справятся у себя с этой проблемой, все действия региона и муниципалитетов будут бесполезными. Как только примем закон о том, что борщевика не должно быть на земле собственника, мы справимся с этой проблемой», — подчеркнул депутат.

Чтобы мотивировать собственников участков уничтожать борщевик на своей территории, председатель временной рабочей группы Николай Благов предложил ввести денежные штрафы. Так в Краснодарском крае удалось решить проблему с распространением амброзии — разновидностью полыни, вызывающую сильную аллергию во время цветения. Частники, предприятия и госучреждения были обязаны уничтожать сорняк на своей территории, чтобы не получить штраф. «Я заплатил по 40 тыс. руб. штрафа, и вдоль моей земли больше нет амброзии. Только инспектор появляется, люди тут же бегут её выкашивать», — пояснил депутат и добавил, что если борщевик выкашивать два раза в год, то он исчезнет через 5−6 лет.

По словам лидера фракции ЛДПР в Заксобрании региона Олега Постникова, программу по борьбе с борщевиком нужно принимать или региону, или муниципалитетам. При этом бороться с зарослями на неиспользуемых частных землях можно, передавав их сельхозпроизводителям.

Кроме того, можно выделить средства на работу машинно-технических станций. По словам депутата, они простаивают по полгода и спокойно могли бы заниматься истреблением борщевика.