Годовщина референдума: как с пользой провести праздничные выходные в Крыму

Пробег «Ночных волков» и хиты «Дискотеки аварии».

В Севастополе 16 марта «Ночные волки» устроят мото-авто пробег по Севастополю в память о событиях «Крымской весны». Колонна проследует от горы Гасфорта, откуда байкеры стартуют в 17.00, к кинотеатру «Москва» на улице Генерала Острякова, 70. По завершению памятного пробега всех желающих пригласят на презентацию фильма «Русский реактор». 18 марта в городе-герое не будет масштабных праздничных мероприятий, однако желающие культурно обогатиться могут посетить концерт эстрадно-симфонического оркестра в Севастопольском дворце детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова, 4.

В Симферополе основные торжества состоятся 18 марта. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра. Любители спорта и активного отдыха смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в спортивных мастер-классах и испытать себя на автотренажере и аттракционе «Гироскоп» на площади Ленина с 10.00 до 16.00. После небольшого перерыва в 18.00 начнется праздничная концертная программа с участием крымских артистов, Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Жители Симферополя увидят выступление группы «Дискотека Авария». Представление завершится в 22.00 праздничным салютом.

Новозеландские волынисты и итальянские флагоносцы.

Раньше других регионов Республики начнет праздновать Феодосия, где 15 марта состоится международный фестиваль «Земля добра и мира». Туристам и горожанам представится возможность увидеть зарубежных артистов из Италии и Новой Зеландии. В 15.10 на Привокзальной площади выступит праздничный звонарь Вадим Мартовой, затем — оркестр волынок города Крайсчёрч (Новая Зеландия), крымско-татарские коллективы «Ёсмам» и «Кара-Даг», итальянская группа исторического шоу флагоносцев, оркестр Национальной гвардии РФ.

Сборные Крыма и Ростовской области по силовому экстриму покажут себя на соревновании «Богатырь Крыма-2018» на Привокзальной площади 16 марта в 15.10. Часом позже перед зрителями выступит рок-группа «АбордаЖ» из Санкт-Петербурга. Концерт завершится в 20.00 праздничным фейерверком.

Благотворительные концерты Родиона Газманова.

Крымчанам представится возможность увидеть выступления эстрадного певца Родиона Газманова сразу в трех крымских городах — Бахчисарае, Керчи и Евпатории.

Артист приедет в Бахчисарай 16 марта с часовым благотворительным концертом, который начнется в 16.00. После него на центральной площади города выступят группа Jokers Band из Симферополя и местные творческие коллективы. 18 марта с 16.00 до 20.00 состоится большой концерт с участием автора песен «Калым» и «На дискотеку» Мурата Тхагалегова и группы «Рождество».

В Керчи 16 марта в 16.00 во Дворце культуры «Корабел» выступит Государственный казачий ансамбль песни и пляски «Ставрополье». В день воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в 20.00 во время двухчасового концерта на площади им. Ленина выступят московская кавер-группа «Жулики» и Родион Газманов. В 22.00 праздник завершится фейерверком на горе Митридат.