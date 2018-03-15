Годовщина референдума: как с пользой провести праздничные выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. День проведения общекрымского референдума и возвращение полуострова в состав России широко отметят во всех городах Крыма. Более трехсот праздничных мероприятий устроят в честь «Крымской весны», начиная с 15 марта. Гастроли артистов из Новой Зеландии и Италии, выступления на концертах в городах Республики культовых групп «Дискотека Авария», «Белый орел», «Рождество» обещают сделать праздники насыщенными и запоминающимися.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.