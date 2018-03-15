Смольный закупил новые автобусы для перевозки школьников
Потратили на них не мало — 379 миллионов рублей.
Потратили на них не мало — 379 миллионов рублей.
Новые автобусы для перевозки детей закупил Комитет по транспорту Смольного. 20 новых комфортабельных машин марки VOLGABUS 5285 теперь будут перевозить школьников.
Потратили на них не мало — 379 миллионов рублей. Губернатор Петербура Георгий Полтавченко отметил, что безопасность детей — это не та статья расходов, на которой можно экономить.
В новых автобусах, которые относятся к туристическому классу, имеются комфортабельные кресла с ремнями безопасности и функцией наклона спинки, мультимедийная система и система видеонаблюдения. Транспорт оборудован двигателем высокого экологического стандарта Евро-5.
— С июля этого года в силу вступает новое требование — автотранспорт для перевозки детей не должен быть старше 10 лет. Автобусы также будут предназначены и для обслуживания экскурсионных программ, — сказал он.
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