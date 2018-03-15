Жители Кубани 18 марта выберут проекты благоустройства общественных пространств

В одном из них надо будет проголосовать за кандидата в президенты, а в другом — выбрать проекты благоустройства общественных пространств.

«Все объекты были определены совместно с жителями. В 2018 году речь идет о благоустройстве 43 территорий в 36 районах. На эти цели выделят федеральные и региональные средства — всего около 1,5 млрд рублей. Сейчас все эскизы размещены на сайтах муниципальных образований. Всего планируется открыть 1 тыс. 212 счетных пунктов. Они будут оборудованы в непосредственной близости к избирательным участкам», — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отбор общественных территорий для благоустройства по новому порядку прошел в соответствии с изменениями постановления Правительства РФ. Согласно ему зеленые зоны для комплексного благоустройства отбирали в два этапа. Сначала провели прием заявок с предложениями по общественным территориям. Их могли подать горожане, юридические лица, органы государственной и муниципальной власти. Все поступившие заявки рассмотрела специальная общественная комиссия. Она утвердила перечень зеленых зон, по которому на втором этапе отбора 18 марта состоится голосование.

Регион второй год принимает участие в приоритетном федеральном проекте «Комфортная городская среда». В прошлом году на Кубани благоустраивались парки, скверы и дворовые территории в 22 населенных пунктах.