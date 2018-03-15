Автоинспекторы попросили воронежцев отказаться от машин из-за непогоды

Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД по Воронежу предупредили автомобилистов о непогоде, которая ожидается в ночь на пятницу, 16 марта. Водителей попросили по возможности отказаться от автомобилей на время гололеда или выезжать из дома заранее.

Днем в четверг, 15 марта, температура воздуха прогреется до +2 градусов, а в ночь на пятницу, 16 марта, в городе ожидается похолодание до -6 градусов. На дорогах ожидается гололед. Автоинспекторы попросили водителей быть предельно внимательными на дороге, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Тем, кому необходим автомобиль в этот день, советуют заранее выезжать из дома. Кроме того, на выходные синоптики спрогнозировали снегопад.