МЧС Волгоградской области предупредило об ожидающемся 15 и 16 марта ледяном дожде

«По прогнозам синоптиков, на территории Волгоградской области 15—16 марта 2018 года ожидаются осадки в виде дождя со снегом, которые в ночные и утренние часы при отрицательных температурах будут способствовать образованию гололедицы. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призывает жителей и гостей региона по возможности воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно в ночные и утренние часы», — сообщают в ведомстве.