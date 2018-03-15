393 сибиряка застряли в «Толмачево» по дороге в Таиланд

26-летняя сибирячка Юлия Еремина на отдых в Таиланде копила несколько месяцев: путевка недешевая, почти 40 тысяч рублей, так что пришлось начать собирать нужную сумму заранее.

— Лететь из Новосибирска на Пхукет мы решили вместе с подругой Настей: путевки покупали за три дня, обошлись они в 77 тысяч рублей на двоих, — начинает рассказ Юля. — Отдых наш планировали с 15 по 26 марта.

К началу регистрации — 08:49 утра 15 марта — девушки были в «Толмачево» и без проблем прошли положенную процедуру. Их рейс № 2481 авиакомпании «Nordwind» должен был вылетать в 12:05 по местному времени. Но на борту сибирячки вместе с еще 391 пассажиром вовремя так и не оказались.

— Сначала на табло стали менять время вылета: откладывали его постоянно на полчаса, — описывает происходившие события Юлия. — Потом к нам вышел представитель авиакомпанию, нам дали холодную воду.

Чуть позже выяснилась и причина задержки рейса:

— Во время предполетного досмотра у самолета была выявлена техническая неисправность, — коротко комментируют в авиакомпании «Nordwind», при этом не уточняют, что именно была за поломка. — Однако в ближайшее время ее устранят, и сибиряки полетят на этом же борту.

Тем временем сибиряки делятся своими «впечатлениями» от ожидания в аэропорту:

— Взрослые, конечно, устали, но тяжелее всего детям: их около 30, есть и совсем маленькие, еще с сосками, — говорит Юля.

По данным авиакомпании, детей младше 12 лет на рейсе трое: после четырех часов задержки рейса ребятишек и их родителей обеспечили горячим питанием, а затем разместили в гостиницах.

— 20 человек, которые живут в Новосибирске, от размещения в гостинице отказались и поехали на несколько часов домой, — продолжают в авиакомпании «Nordwind».

Сами же пассажиры настроены критично: требовать компенсацию за такую длительную задержку.

— 98% пассажиров точно решили подавать претензии и требовать возместить стоимость пропущенного отдыха, — заявила Юля.

Предварительно вылет рейса назначен, судя по онлайн табло аэропорта «Толмачево», на 23:00.