Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Острова с карты сотрем»: эксперт о реакции РФ на угрозы Британии
Любовь полнит
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Лавров дал обещание после высылки российских дипломатов Британией
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

393 сибиряка застряли в «Толмачево» по дороге в Таиланд

Виной всему — поломка самолета авиакомпании «Nordwind». После пяти часов задержки рейса пассажиров разместили в гостинице.

26-летняя сибирячка Юлия Еремина на отдых в Таиланде копила несколько месяцев: путевка недешевая, почти 40 тысяч рублей, так что пришлось начать собирать нужную сумму заранее.

— Лететь из Новосибирска на Пхукет мы решили вместе с подругой Настей: путевки покупали за три дня, обошлись они в 77 тысяч рублей на двоих, — начинает рассказ Юля. — Отдых наш планировали с 15 по 26 марта.

К началу регистрации — 08:49 утра 15 марта — девушки были в «Толмачево» и без проблем прошли положенную процедуру. Их рейс № 2481 авиакомпании «Nordwind» должен был вылетать в 12:05 по местному времени. Но на борту сибирячки вместе с еще 391 пассажиром вовремя так и не оказались.

— Сначала на табло стали менять время вылета: откладывали его постоянно на полчаса, — описывает происходившие события Юлия. — Потом к нам вышел представитель авиакомпанию, нам дали холодную воду.

Чуть позже выяснилась и причина задержки рейса:

— Во время предполетного досмотра у самолета была выявлена техническая неисправность, — коротко комментируют в авиакомпании «Nordwind», при этом не уточняют, что именно была за поломка. — Однако в ближайшее время ее устранят, и сибиряки полетят на этом же борту.

Тем временем сибиряки делятся своими «впечатлениями» от ожидания в аэропорту:

— Взрослые, конечно, устали, но тяжелее всего детям: их около 30, есть и совсем маленькие, еще с сосками, — говорит Юля.

По данным авиакомпании, детей младше 12 лет на рейсе трое: после четырех часов задержки рейса ребятишек и их родителей обеспечили горячим питанием, а затем разместили в гостиницах.

— 20 человек, которые живут в Новосибирске, от размещения в гостинице отказались и поехали на несколько часов домой, — продолжают в авиакомпании «Nordwind».

Сами же пассажиры настроены критично: требовать компенсацию за такую длительную задержку.

— 98% пассажиров точно решили подавать претензии и требовать возместить стоимость пропущенного отдыха, — заявила Юля.

Предварительно вылет рейса назначен, судя по онлайн табло аэропорта «Толмачево», на 23:00.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Илья Ковальчук продает олимпийскую машину и хоккейный свитер
Светит ли вам ипотека под 6% годовых
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь