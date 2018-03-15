Движение по Малиновского ограничат на месяц
Ремонтные работы развернулись на улице Малиновского.
Ремонтные работы развернулись на улице Малиновского.
На участке от ул. Доватора до пр. Коммунистический с
Напомним, движение также ограничено на проспекте Ворошиловском. На участке в районе улицы Станиславского дорога стала однополосной.
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