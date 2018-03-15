16 марта на базе «Чайка» состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО
16 марта 2018 года на территории
16 марта 2018 года на территории
В фестивале примут участие команды, представляющие муниципальные образования Самарской области, сформированные из участников (2 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, относящихся к
Будут определены победители и призёры командного первенства в зимней комплексной эстафете ГТО и в соревнованиях по перетягиванию каната.
Команды, победители и призёры соревнований Фестиваля, награждаются памятными кубками и дипломами министерства спорта Самарской области, а участники команд — медалями.
Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.
Открытие фестиваля состоится 16 марта в 14:00, регистрация команд — с 12:30.
Организаторами Фестиваля являются министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», сообщает
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