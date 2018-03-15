16 марта на базе «Чайка» состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО

В фестивале примут участие команды, представляющие муниципальные образования Самарской области, сформированные из участников (2 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, относящихся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО и показавших лучшие результаты на муниципальном этапе.