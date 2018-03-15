Уралец отсудил у застройщика деньги за опасную квартиру

Михаил в июле 2015 года купил в долевку жилье в поселке Мичуринский, но жить там, как оказалось, нельзя: протекал потолок и мокли стены в комнатах, окна были с дефектом — появлялся конденсат, отчего отваливалась штукатурка, вздулся ламинат. В конечном итоге сырость привела к появлению плесени.

«Комиссия, в которую входили представители застройщика, подрядчика и субподрядчика, составила акты, с которыми мужчина обратился к строителям, чтобы те устранили недостатки. Согласно заключению независимых экспертов, жить в квартире было опасно для здоровья», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Застройщик претензии клиента оставил без внимания, и Михаил с иском о защите прав потребителей обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он просил взыскать с застройщика расходы на устранение недоделок (99 832 рублей), обязать его устранить недостатки на кровле, а также — взыскать неустойку, моральный вред и расходы на экспертизу.