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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Татарстанцев предупреждают о снегопаде и сильной метели

На Татарстан вновь надвигается непогода. МЧС республики предупреждает, что с вечера четверга, 15 марта, в регионе начнется метель.

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Источник: Комсомольская правда

— С 18:00 15 марта до 18:00 16 марта в Татарстане и в Казани ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500−1000 метров и менее, сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду, в Казани до 18 метров в секунду. Местами гололед, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица, — предупреждают в чрезвычайном ведомстве республики.

В целом же в пятницу ночью будет -8, днем до -2 градусов. В субботу, 17 марта, ночью в большинстве районов пройдет снег, местами слабая метель. Днем небольшой снег. Ночью ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью и утром будет от -16 до -21, на востоке от -10 до -15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до -8. На дорогах гололедица.

18 марта в большинстве районов снег, местами сильный, возможна слабая метель. Местами порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем максимум -7. На дорогах местами снежные заносы.

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