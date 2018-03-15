Новое кладбище планируется создать в Нижнем Новгороде в 2019 году

Источник: AP 2018

Ингликов сказал, что кладбище планируется создать в Стригино, рядом с существующим «Старо-стригинским кладбищем». Его площадь составит 19 га.

По словам Ингликов, в прошлом году проект создания этого кладбища получил одобрение. Стоимость его создания может составить от 50 до 80 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что Новое Стригинское кладбище Нижнего Новгорода будет расширено в ближайшее время.

Кроме того, более 1 млн. рублей планируется потратить на проектирование строительства второй очереди Новостригинского кладбища в Нижнем Новгороде.