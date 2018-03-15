Новое кладбище планируется создать в Нижнем Новгороде в 2019 году
Такую информацию озвучил директор МКУ «управление муниципальных кладбище нижнего Новгорода» Николай Ингликов на заседании комиссии по социальной политике городской Думы 15 марта.
Такую информацию озвучил директор МКУ «управление муниципальных кладбище нижнего Новгорода» Николай Ингликов на заседании комиссии по социальной политике городской Думы 15 марта.
Ингликов сказал, что кладбище планируется создать в Стригино, рядом с существующим «Старо-стригинским кладбищем». Его площадь составит 19 га.
По словам Ингликов, в прошлом году проект создания этого кладбища получил одобрение. Стоимость его создания может составить от 50 до 80 млн. рублей.
Ранее сообщалось, что Новое Стригинское кладбище Нижнего Новгорода будет расширено в ближайшее время.
Кроме того, более 1 млн. рублей планируется потратить на проектирование строительства второй очереди Новостригинского кладбища в Нижнем Новгороде.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода также ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.
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