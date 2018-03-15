Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
В парламенте России оценили призыв Лондона «отойти и заткнуться»
Постройневшая Пугачева пришла на показ в мини-платье
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Постройневшая Пугачева пришла на показ в мини-платье
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
19:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новое кладбище планируется создать в Нижнем Новгороде в 2019 году

Такую информацию озвучил директор МКУ «управление муниципальных кладбище нижнего Новгорода» Николай Ингликов на заседании комиссии по социальной политике городской Думы 15 марта.

Источник: AP 2018

Ингликов сказал, что кладбище планируется создать в Стригино, рядом с существующим «Старо-стригинским кладбищем». Его площадь составит 19 га.

По словам Ингликов, в прошлом году проект создания этого кладбища получил одобрение. Стоимость его создания может составить от 50 до 80 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что Новое Стригинское кладбище Нижнего Новгорода будет расширено в ближайшее время.

Кроме того, более 1 млн. рублей планируется потратить на проектирование строительства второй очереди Новостригинского кладбища в Нижнем Новгороде.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода также ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Савченко появилась в Раде с оружием
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Путин принял участие в форуме «Россия — страна возможностей»
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь