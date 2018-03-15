Евгений Перлин собирается подать в суд на «Царское золото»
Телеведущий обвиняет ювелирную сеть в незаконном использовании его фотографий в рекламе.
Телеведущий обвиняет ювелирную сеть в незаконном использовании его фотографий в рекламе.
Как утверждает телеведущий Евгений Перлин, пока он был в командировке на зимних Олимпийских играх — 2018, компания «Царское золото» без разрешения взяла его фотографии из соцсетей для рекламы к 23 февраля.
— Фотоссесию в военной форме вместе со своей девушкой Настей мы делали для себя еще в 2015 году. Идею предложила хорошая подруга и фотограф Инна Ревяко. Конечно, мы поддержали. Мой прадед и дед воевали, — рассказывает «Комсомолке» Евгений Перлин. — Когда я был в Пхенчхане, мне позвонили друзья со словами: «Женя, ты в Корее, а мы видели твою рекламу в Минске!» Оказалось, что на главной странице сайта «Царского золота» размещено мое фото с подписью «С 23 февраля, наши любимые». Этот же снимок они выложили в своих соцсетях, опубликовали на листовках. Я был в шоке, так как разрешения на публикацию не давал!
Телеведущий и фотограф Инна Ревяко поспешили обратиться в «Царское золото». После чего компания удалила фотографии.
— Я пытался решить конфликт с ювелирной сетью мирно. За использование снимков мог бы попросить компенсацию приблизительно 1000 — 2000 долларов. Не хотел обращаться в суд. Но мне отказали во встрече с руководством и даже не захотели соединять по телефону. Юрисконсульт ответил: «Пишите официальную претензию». Я уже проконсультировался с адвокатом — в этой истории нарушены авторские права и положение Гражданского кодекса.
— Настроены идти в суд? Какую компенсацию будете просить в этом случае?
— Цифру пока называть не буду. Еще нужно понять, сколько займут судебные издержки. Ну и пока документ не подан, у них все же есть шанс не прикидываться дурачками. Можно было провести личные переговоры и все решить. Но от меня попросили бумагу, я занялся этим, но документ уже буду направлять в суд, а не «Царскому золоту».
СЛОВО ДРУГОЙ СТОРОНЕ
«Фото нашли в Google — оно было в открытом доступе».
Юрисконсульт «Царского золота» Ян Романюк рассказал «Комсомолке», что фото с Евгением Перлиным и его девушкой сотрудники компании нашли в поисковике Google.
— Мы искали фото для рекламной компании на 23 февраля. Нам понравилась эта фотография, и мы ее взяли, она была в открытом доступе. Мы не знали, что на снимке белорусский телеведущий.
— Сейчас Евгений планирует обращаться в суд за нарушение закона «О рекламе» и Гражданского кодекса. Возможно, хотите решить вопрос до суда?
— Мы сказали Евгению, чтобы он написал официальную претензию. Наша компания не может выплатить деньги просто так после телефонного разговора, без официальной бумаги. После того как мы получим ее, будем пробовать урегулировать вопрос, не доводя до суда. Мы готовы пойти на мировую, но не готовы платить Евгению сумму 1000 — 2000 долларов, которую он озвучил. Что касается правообладателя Инны Ревяко, мы получили от нее электронное обращение. И планируем решить вопрос до суда.
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