Евгений Перлин собирается подать в суд на «Царское золото»

Как утверждает телеведущий Евгений Перлин, пока он был в командировке на зимних Олимпийских играх — 2018, компания «Царское золото» без разрешения взяла его фотографии из соцсетей для рекламы к 23 февраля.

— Фотоссесию в военной форме вместе со своей девушкой Настей мы делали для себя еще в 2015 году. Идею предложила хорошая подруга и фотограф Инна Ревяко. Конечно, мы поддержали. Мой прадед и дед воевали, — рассказывает «Комсомолке» Евгений Перлин. — Когда я был в Пхенчхане, мне позвонили друзья со словами: «Женя, ты в Корее, а мы видели твою рекламу в Минске!» Оказалось, что на главной странице сайта «Царского золота» размещено мое фото с подписью «С 23 февраля, наши любимые». Этот же снимок они выложили в своих соцсетях, опубликовали на листовках. Я был в шоке, так как разрешения на публикацию не давал!

Телеведущий и фотограф Инна Ревяко поспешили обратиться в «Царское золото». После чего компания удалила фотографии.

— Я пытался решить конфликт с ювелирной сетью мирно. За использование снимков мог бы попросить компенсацию приблизительно 1000 — 2000 долларов. Не хотел обращаться в суд. Но мне отказали во встрече с руководством и даже не захотели соединять по телефону. Юрисконсульт ответил: «Пишите официальную претензию». Я уже проконсультировался с адвокатом — в этой истории нарушены авторские права и положение Гражданского кодекса.

— Настроены идти в суд? Какую компенсацию будете просить в этом случае?

— Цифру пока называть не буду. Еще нужно понять, сколько займут судебные издержки. Ну и пока документ не подан, у них все же есть шанс не прикидываться дурачками. Можно было провести личные переговоры и все решить. Но от меня попросили бумагу, я занялся этим, но документ уже буду направлять в суд, а не «Царскому золоту».

СЛОВО ДРУГОЙ СТОРОНЕ

«Фото нашли в Google — оно было в открытом доступе».

Юрисконсульт «Царского золота» Ян Романюк рассказал «Комсомолке», что фото с Евгением Перлиным и его девушкой сотрудники компании нашли в поисковике Google.

— Мы искали фото для рекламной компании на 23 февраля. Нам понравилась эта фотография, и мы ее взяли, она была в открытом доступе. Мы не знали, что на снимке белорусский телеведущий.

— Сейчас Евгений планирует обращаться в суд за нарушение закона «О рекламе» и Гражданского кодекса. Возможно, хотите решить вопрос до суда?