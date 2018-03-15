Архив Пермского края представил рассекреченные документы
День открытых дверей в Государственном архиве Пермского края получился насыщенным и очень интересным.
День открытых дверей в Государственном архиве Пермского края получился насыщенным и очень интересным.
Документы секретные и просто интересные. День открытых дверей прошел в Государственном архиве Пермского края. Посетителям представили, например, ранее недоступные чертежи военных катеров и исторические документы. О чем в 1605 году Лжедмитрий I просил жителей Верхотурья?
Вот, пожалуй, самое интересное на дне открытых дверей в архиве — рассекреченные документы. Посмотреть их без специальных белых перчаток нельзя. К примеру, сейчас передо мной кусочек советской оборонительной системы на воде.
Конкретно эти сети не должны были пропустить врага под водой. А, к примеру, вот этот катер — над ней. Его чертежи тоже рассекретили. На сегодняшний день таких машины всего три. Работают они теперь на гражданских линиях. Еще одна стоит в качестве памятника около предприятия, которое его
Четыре
Святая святых — хранилище. Сюда пускают далеко не всех и тем более не всегда. Но сегодня — можно.
Здесь хранится самый старый документ — послание Лжедмитрия первого жителям Верхотурья, просил отправить крестьян на службу. Или радиоточка 40-х годов, вероятно, это один из тех динамиков, через который советские люди услышали о победе в Великой Отечественной войне.
В этом году Пермский архив стал вторым на всероссийском конкурсе. Говорят, победа придает желание работать. Вот так, доступно для всех, подобные дни открытых дверей будут регулярными. А еще недавно документы под грифом «секретно» — доступными всем.
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