Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Острова с карты сотрем»: эксперт о реакции РФ на угрозы Британии
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Светлана Лобода уехала рожать в США
Лавров дал обещание после высылки российских дипломатов Британией
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Жириновский объяснил, почему довел до слёз Собчак
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
12«Мы будто в тюрьме»
16:14 (мск), источник: Вести - Пермь

Архив Пермского края представил рассекреченные документы

День открытых дверей в Государственном архиве Пермского края получился насыщенным и очень интересным.

Источник: Вести - Пермь

Документы секретные и просто интересные. День открытых дверей прошел в Государственном архиве Пермского края. Посетителям представили, например, ранее недоступные чертежи военных катеров и исторические документы. О чем в 1605 году Лжедмитрий I просил жителей Верхотурья?

Вот, пожалуй, самое интересное на дне открытых дверей в архиве — рассекреченные документы. Посмотреть их без специальных белых перчаток нельзя. К примеру, сейчас передо мной кусочек советской оборонительной системы на воде.

Конкретно эти сети не должны были пропустить врага под водой. А, к примеру, вот этот катер — над ней. Его чертежи тоже рассекретили. На сегодняшний день таких машины всего три. Работают они теперь на гражданских линиях. Еще одна стоит в качестве памятника около предприятия, которое его когда-то и выпускало — завод «Кама» на правом берегу Перми. Гриф «секретно» сняли со многих любопытных документов.

Четыре мастер-класса организовано в Государственном архиве Пермского края. Узнать можно, к примеру, из каких документов почерпнуть информацию о собственной семье, какие фотографии были в моде в начале двадцатого века, или попытаться прочитать, о чем писали в указах российские монархи. Получается, по крайней мере, не с первого раза.

Святая святых — хранилище. Сюда пускают далеко не всех и тем более не всегда. Но сегодня — можно.

Здесь хранится самый старый документ — послание Лжедмитрия первого жителям Верхотурья, просил отправить крестьян на службу. Или радиоточка 40-х годов, вероятно, это один из тех динамиков, через который советские люди услышали о победе в Великой Отечественной войне.

В этом году Пермский архив стал вторым на всероссийском конкурсе. Говорят, победа придает желание работать. Вот так, доступно для всех, подобные дни открытых дверей будут регулярными. А еще недавно документы под грифом «секретно» — доступными всем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Видео дня. Зловещие облака над Новым Орлеаном
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь